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الأعلى للإعلام ينعي الجنزوري: فقدنا قيمة وطنية عظيمة

12:56 م الأربعاء 31 مارس 2021
الأعلى للإعلام ينعي الجنزوري: فقدنا قيمة وطنية عظيمة

الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم ال

كتب- مينا غالي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الدكتور كمال الجنزوري ، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وتقدم المجلس، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيان له؛ إن مصر فقدت اليوم قامة وطنية عظيمة، كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، وأضاف أن الراحل كان صاحب يدا بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسئولية.

وأشار المجلس إلى أن الراحل لعب دورا وطنيا كبيرا؛ وقاد دفة الحكومة المصرية مرتين في فترتين دقيقتين من عمر الوطن؛ وتابع: «لم يتأخر الراحل عن خدمة وطنه في أي وقت ولم يبخل بعلمه وجهده لمصلحة الوطن.

يذكر أن الدكتور كمال الجنزورى ولد فى 12 يناير 1933 بالمنوفية ، تولى رئاسة الوزارة فى الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011 .

وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، و لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

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