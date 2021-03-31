وزيرالتعليم العالي يبحث مع مدير "الفرنكوفونية" بدء تنفيذ مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء اجتماعا مع جين نويل باليو مدير المكتب الإقليمى للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، و الدكتور دوني داربي رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية، ووفدًا فرنسيًا من الوكالة، لبحث استكمال تنفيذ مشروع الجامعة بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وفرنسا خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، ومن بينها مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية، مشيرًا إلى أن فرنسا تعتبر شريكا هاما واستراتيجيا لمصر في مجال التعليم والبحث العلمي.

كما بحث الجانبان دفع المشروع لاستكمال الخطوات التنفيذية، وتوقيع اتفاق إطارى، والاتفاق على تحديد الإجراءات الهندسية والفنية لبدء مرحلة بناء الجامعة بنهاية العام الحالي.

وأشار الدكتور عبدالغفار، إلى أن مصر تمتلك حاليًا خبرة كبيرة فى إنشاء الجامعات الدولية، لافتًا للتجارب الناجحة لإنشاء أفرع لعدة جامعات أجنبية، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم لمشروع الجامعة الفرنسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، خاصة أن هذه الجامعة ستمثل إضافة هامة لمنظومة الجامعات الدولية في مصر، والتي تضم جامعات بريطانية وكندية وألمانية.

كما بحث الوزير مع ممثلي الوكالة التعاون في خطة إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية، حيث تستهدف الوزارة إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، مشيرًا إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الفرنسية، و دعم الوكالة في هذا المجال، وكذلك بحث التعاون مع الوكالة في دعم المستشفيات الجامعية.

وثمن الوزير إنشاء مكتب للوكالة فى القاهرة، مؤكدا على أهميته فى دعم وتسهيل التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه أشار باليو إلى حرص بلاده على أن تقدم الجامعة الفرنسية نموذجًا متميزًا للتعليم العالى؛ يعكس خبرة فرنسا التعليمية، مؤكدًا أن الجامعة خطوة جديدة في طريق التعاون المثمر والطويل بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، وكذلك ترحيب بلاده بزيادة المشاركة الفرنسية في التوسعات التي تشهدها مصر في مؤسسات التعليم العالي وتقديم الدعم الفني لها

وأشار داربي إلى أنه بتوقيع الاتفاق الإطاري ستبدأ الجامعة إجراءات العمل الفعلية.

ومن جانبه قدم الدكتور منير فخرى عبدالنور الشكر للوزير على متابعته العمل عن قرب، وبحث التحديات التي تواجه الجامعة وحلها.

حضر اللقاء الدكتور منير فخرى عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار.​