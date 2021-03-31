غدا.. الأعلى للإعلام ينظم لقاءً مع وزير التموين
كتب - مينا غالي:
يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر غدا الخميس، الدكتور على المصيلحى وزير التموين، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.
ويتحدث وزير التموين، عن استراتيجية الوزارة في ظل جائحة كورونا ومدى توافر السلع الاستراتيجية، ووجود مخزون لها، وكذلك دور الوزارة في رمضان، والتخفيضات التي ستقدمها لخدمة المواطنين، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200739
عدد المصابين
-
153630
عدد المتعافين
-
11914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان