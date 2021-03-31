غدا.. الأعلى للإعلام ينظم لقاءً مع وزير التموين

كتب - مينا غالي:

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر غدا الخميس، الدكتور على المصيلحى وزير التموين، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

ويتحدث وزير التموين، عن استراتيجية الوزارة في ظل جائحة كورونا ومدى توافر السلع الاستراتيجية، ووجود مخزون لها، وكذلك دور الوزارة في رمضان، والتخفيضات التي ستقدمها لخدمة المواطنين، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.​