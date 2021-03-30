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تطبق خامس يوم رمضان.. ننشر المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم

08:02 م الثلاثاء 30 مارس 2021
تطبق خامس يوم رمضان.. ننشر المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل.

وينشر مصراوي المواعيد الجديدة وفقا لقرار وزير التنمية المحلية بشأن المواعيد الدائمة لعمل المحال والورش والمطاعم.

ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الحادية عشرة مساءً (صيفاً)، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفاً).

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

كما تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وزير التنمية المحلية مواعيد فتح وغلق المحال شهر رمضان فيروس كورونا

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