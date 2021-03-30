بعد قليل.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء، إلى الساعة 4 من فجر الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي ذلك نظرًا لتنفيذ أعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية وبيارة المياه العكرة بمحطة مياه البدرشين.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.