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مرصد الأزهر: تصاعد جرائم اليمين المتطرف بألمانيا في الفترة بين عامي 2006 و 2019

11:32 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
مرصد الأزهر: تصاعد جرائم اليمين المتطرف بألمانيا في الفترة بين عامي 2006 و 2019

الشرطة الألمانية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، متابعته الإحصائية التي نشرها موقع "statista" حول الاعتداءات ذات الطابع اليميني المتطرف التي وقعت في ألمانيا في الفترة بين عامي 2006 و 2019.

ووفق الأرقام التي تضمنتها الإحصائية فقد سجل عام 2016 أعلى نسبة بواقع ( 1600) اعتداء. ويمكن القول أن هذا الارتفاع أعقب موجة اللجوء التي حدثت خلال عام 2015 ومطلع 2016.

في حين سجل عام 2011 أقل نسب وفق الإحصائية، حيث بلغت عدد الاعتداءات به حوالي ( 755) بينما سُجل (925) اعتداء عام 2019، أما عام 2020 فقد شهد أكثر من 900 اعتداء يميني على المسلمين والمنشآت الإسلامية و 1600 اعتداء على اللاجئين في ألمانيا.

وجدد مرصد الأزهر تحذيره من تأثير جرائم اليمين المتطرف على التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما ينعكس بالسلب على الاستقرار المجتمعي؛ لذا وجب على تلك المجتمعات التي ينشط فيها اتخاذ تدابير صارمة لوقف تلك الانتهاكات وسن قوانين تجرم أفعاله بشكل قاطع.

جرائم اليمين المتطرف ألمانيا مرصد الأزهر مكافحة التطرف

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