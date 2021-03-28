كامل الوزير: لا أتحمل حوادث القطارات حتى لو سقطت ضحية واحدة فقط

(مصراوي):

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن حادث قطاري سوهاج كان أليمًا، لكن بمجرد وقوعه تم التحرك سريعًا، موضحًا أن خطوط السكك الحديدية بدأت في الرحلات على هذا الخط منذ اليوم التالي للحادث في الساعة 8 صباحًا.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم إجراء الكثير من التغييرات لاستعادة كفاءة السكك الحديدية حتى لا تتعرض لحادث مماثل، متابعًا: "لن أتحمل مثل هذه الحوادث حتى لو كان هناك ضحية واحدة".

وأوضح أن السكك الحديدية تنقل مليون مواطن يوميًا، لهذا كانت أعمال التطوير مستمرة مع استمرار عمل الخطوط والرحلات، وهذا كان تحديًا كبيرًا.