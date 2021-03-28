أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بعد حادث قطارَي سوهاج.. بيان عاجل بسرعة عمل القطارات إلكترونيًّا

12:03 م الأحد 28 مارس 2021
بعد حادث قطارَي سوهاج.. بيان عاجل بسرعة عمل القطارات إلكترونيًّا

حادث قطاري سوهاج

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تسيير جميع القطارات بوسائل أمان؛ بحيث تعمل إلكترونيًّا، حتى لا يتكرر حادث قطارَي سوهاج.

وقال زين الدين، في بيان عاجل قدمه اليوم الأحد، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هذا الحادث الأليم أكد أن العنصر البشري وحده لا يمكن الاعتماد عليه في تأمين حركة تسيير القطارات، ولا بد من استخدام الأساليب التكنولوجية الإلكترونية في تسيير القطارات؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.

وأشار النائب إلى أن تصريحات الفريق كامل الوزير، التي أعلن فيها أن هناك 3 شركات عالمية مع شركات مصرية، متخصصة في تطوير خطوط السكك الحديدية، تعمل الآن في 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر؛ وهي خطوط (القاهرة- أسوان) و(القاهرة- الإسكندرية) و(بنها- بورسعيد)، وسيتم الانتهاء منها بالكامل في 30 يونيو 2022، لتصبح خطوطًا آمنة بالكامل ودون تدخل العامل البشري، تتطلب الإسراع في تنفيذ هذه المهمة بأسرع وقت ممكن.

حادث قطاري سوهاج سوهاج القطارات إلكترونيا القطارات مجلس النواب

الخبر التالى:

الصحة تطلق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:من ورق التواليت للقهوة.. كيف تأثرت إمدادات السلع بإغلاق قناة السويس؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا