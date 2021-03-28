بعد حادث قطارَي سوهاج.. بيان عاجل بسرعة عمل القطارات إلكترونيًّا

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تسيير جميع القطارات بوسائل أمان؛ بحيث تعمل إلكترونيًّا، حتى لا يتكرر حادث قطارَي سوهاج.

وقال زين الدين، في بيان عاجل قدمه اليوم الأحد، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هذا الحادث الأليم أكد أن العنصر البشري وحده لا يمكن الاعتماد عليه في تأمين حركة تسيير القطارات، ولا بد من استخدام الأساليب التكنولوجية الإلكترونية في تسيير القطارات؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.

وأشار النائب إلى أن تصريحات الفريق كامل الوزير، التي أعلن فيها أن هناك 3 شركات عالمية مع شركات مصرية، متخصصة في تطوير خطوط السكك الحديدية، تعمل الآن في 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر؛ وهي خطوط (القاهرة- أسوان) و(القاهرة- الإسكندرية) و(بنها- بورسعيد)، وسيتم الانتهاء منها بالكامل في 30 يونيو 2022، لتصبح خطوطًا آمنة بالكامل ودون تدخل العامل البشري، تتطلب الإسراع في تنفيذ هذه المهمة بأسرع وقت ممكن.