وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان في مسجد السيدة نفيسة (بث مباشر)
كتب- محمود مصطفى:
بدأت وزارة الأوقاف، منذ قليل في الاحتفال بليلة النصف من شعبان، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.
وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف، بمناسبة ليلة النصف من شعبان.
ويحضر الاحتفال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو هاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
وشدد وزير الأوقاف على ضرورة مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، في رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالي الشهداء في مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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