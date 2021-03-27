حدث ليلاً| النائب العام يصدر قرارات لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج.. وانهيار عقار بجسر السويس

كتب- أحمد عبد المنعم:​

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 152198 حالة حتى اليوم.

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وزيرة الصحة تعود للقاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث قطاري سوهاج

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.

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بالصور.. انهيار عقار مأهول بالسكان في جسر السويس

انهار منذ قليل، عقار سكني مكون من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس، بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجار فحص البلاغ.​

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اللقطات الأولى لانهيار عقار جسر السويس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لانهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق في منطقة جسر السويس، بمحافظة القاهرة.

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تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار جسر السويس المنهار

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار جسر السويس المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

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وزير الأوقاف: صلاة غائب على شهداء حادث قطارى سوهاج بمسجد السيدة نفيسة غدًا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه مواساة لأهالى شهداء حادث قطارى سوهاج فإنه سيصلي مع قيادات الوزارة صلاة الغائب على أرواحهم جميعا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، غدا السبت، عقب صلاة العشاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

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لجنة خماسية وطب شرعي.. 7 قرارات عاجلة من النائب العام لكشف ملابسات حادث "قطاري سوهاج"

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم القطاريْن الواقع ظهيرة اليوم الجمعة بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج.

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مصر تتلقى برقيات التعازى العربية في ضحايا حادث تصادم قطارين

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة، برقيتا عزاء ومواساة، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

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المنتخب المصري يتبرع لضحايا حادث قطاري سوهاج

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ مليون ونصف جنيه.

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كوريا الشمالية تعتبر رد بايدن على تجاربها الصاروخية "استفزازا"

اعتبرت كوريا الشمالية انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتجاربها الصاروخية هذا الأسبوع خطوة أولى خاطئة، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت.

وأجرت بيونج يانج يوم الخميس تجارب على ما وصفته بـ"صواريخ موجهة تكتيكية من نوع جديد"، في استعراض للقوة للإدارة الأمريكية الجديدة.

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الشرطة المكسيكية تنقذ 87 مهاجرا احتجزهم مهربون في أحد المنازل

أنقذت الشرطة المكسيكية 87 مهاجرا احتجزهم مهربو البشر.

وقالت أمانة الأمن والحماية المدنية في ولاية بويبلا يوم الجمعة إن مجموعة من أمريكا الوسطى- ومن بينهم أطفال- كانت تتجه نحو الولايات المتحدة عندما احتجزهم مهربون لمدة ثلاثة أيام في أموزوك.

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رقم قياسي جديد.. البرازيل تسجل 3650 حالة وفاة بسبب كورونا

سجلت البرازيل رقما قياسيا يوميا جديدا بلغ 3650 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في برازيليا يوم الجمعة.

يأتي هذا الرقم بعد أيام فقط من تجاوز البرازيل مستولى خطير بلغ 3000 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

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