كورونا في 24 ساعة| 48 وفاة جديدة بمصر وارتفاع حاد بإصابات اليمن

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس،

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