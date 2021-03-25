لقاحات كورونا وإجراءات التحفيز تدفع باقتصاد الولايات المتحدة إلى نمو متوقع خلال 2021

واشنطن- (أ ش أ):

تشير تقديرات وزارة التجارة الأمريكية إلى احتمالات أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا نسبته 5ر6 في المائة على الأقل مع نهاية العام الجاري، بفضل توسع مظلة التطعيم ضد كوفيد – 19، وما يعنيه ذلك من عودة الحياة والأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها فى الولايات المتحدة وكذلك بفضل سياسات الحزم التحفيزية للاقتصاد الأمريكي التي اطلقتها ادارة بايدن مطلع العام الجاري .

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، شهد الربع الأخير من العام الماضي (2020) نموا نسبته 3ر4 في المائة في الاقتصاد الأمريكي مقارنة بمعدل النمو المسجل في الربع الأخير من عام 2019.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أن مستوى النمو الاقتصادي المتحقق في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من 2020 فاق متوسط معدلات النمو المسجلة في الأرباع الثلاثة السابقة عليه وكان بنسبة 1ر4 في المائة.

وأرجع بيان وزارة التجارة الأمريكية سبب تباطؤ معدلات النمو الربع في الاقتصاد الأمريكي إلى أثر سياسات الإغلاق على التجارة وأوضاع الاقتصاد بشكل عام في مواجهة جائحة كوفيد؛ وهو ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5ر3 في المائة خلال العام الماضي، بعد نمو كانت نسبته 2.2 في المائة خلال عام 2019 .