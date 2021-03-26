اليوم.. عرض مسرحية "الطريق إلى المليون" على MBC مصر

تعرض قناة MBC مصر، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "الطريق إلى المليون"، والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي حول ثلاث أصدقاء يُحاولون سرقة أحد محال المجوهرات، ويكتشفوا فجأة أنهم اقتحموا قسم شرطة بدلاً من محل المجوهرات مما يُسبب لهم العديد من المشاكل، وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي، كلا من علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.​