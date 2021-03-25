عواصف بحرية وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة، من الجمعة 26 مارس إلى الثلاثاء 30 مارس المقبل.
الجمعة
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبا).
- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح ( 50:60 كم /س) وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر.
السبت
- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
- عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح ( 80:70 كم /س ) وارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.
الأحد
- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
- عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح ( 85:75 كم /س) وارتفاع الأمواج من 4: 6 متر.
الاثنين والثلاثاء
- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
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