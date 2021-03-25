بمشاركة وزير المالية.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش قانون الصكوك السيادية

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوب عنه ورئيس هيئة الرقابة المالية.

وتختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالشيوخ بمناقشة التالي:-

- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلى المجلس.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي تحال إلى المجلس.

- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي.

- مسائل النقد والائتمان والادخار.

- سياسة الأجور والأسعار.

- شئون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

- الاتفاقات الاقتصادية.

- السياسة العامة للدولة في الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

كما تختص بغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.​