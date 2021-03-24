سيامة كاهنين جديدين للكنيسة القبطية بالولايات المتحدة الأمريكية

كتب- مينا غالي:

صلى نيافة الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولاينا وكنتاكي، القداس الإلهي، الأحد الماضي، وسام خلاله الشماس أندرو مسعود كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بمدينة جرينفيل في ولاية ساوث كارولاينا (كارولاينا الجنوبية) باسم القس موسى.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند وويست فيرجينيا، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشيجان وإنديانا، والأنبا بيزيل والأنبا جريجوري الأسقفان العامان بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة.

كما قام نيافة الأنبا دافيد أسقف نيويورك ونيو إنجلاند، بناءًا على تكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، بسيامة الشماس ستيف يعقوب كاهنًا لكنيسة القديس مار مرقس الرسول في المقر البابوي بسيدرجروف - نيو جيرسي باسم القس غبريال، وذلك خلال القداس الإلهي الذي صلاه نيافته في الكنيسة ذاتها، الأحد.

وتوجه الكاهن الجديد إلى دير السيدة العذراء والقوي القديس موسى بولاية تكساس، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.​