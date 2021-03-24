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معيط: العمل على توفير مخصصات مالية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات

10:04 م الأربعاء 24 مارس 2021
معيط: العمل على توفير مخصصات مالية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات

محمد معيط وزير المالية

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

واستعرض معيط، مخصصات باب شراء السلع والخدمات، لافتا إلى أنها تكفي لسداد مستحقات أجهزة الموازنة العامة لصالح قطاع الكهرباء، وكذلك مخصصات تكفي لسداد اعتمادات المياه والأدوية والتغذية المدرسية بالإضافة إلى اعتماد مخصصات للصيانة.

ولفت الوزير، إلى أن العام المالي المقبل سيشهد استمرار السيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد، وهو ما سيساهم في تحسن وانخفاض نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المحلي ولإجمالي مصروفات الموازنة.

وفيما يتعلق بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أشار الوزير، إلى العمل على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وكذلك لسداد التزامات دعم السلع التموينية، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة.

محمد معيط مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موازنة العام المالي وزير المالية

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