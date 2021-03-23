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وزارة الري تعدل قيمة غرامات الري من الترع بشكل مخالف

12:24 م الثلاثاء 23 مارس 2021
وزارة الري تعدل قيمة غرامات الري من الترع بشكل مخالف

الترع

كتب– يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 30 لعام 2021، وجاء في المادة الأولى بأن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 54 لعام 2008 الصادر بتاريخ 30 يناير 2008، فيما تضمنه بشأن تعديل المادة 55 من الباب السادس باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف على النحو التالي:

في حالة الري من الترع التي تتغذى بالمياه دون رفع طلمبات حكومية (بالراحة) تكون قيمة المياه كما يلي:

ـ قيمة تبديد المياه لري تلك الأراضي بنظام ري مخالف هو 760 جنيها للفدان (للموسم الشتوي).

ـ قيمة تبديد المياه لري تلك الأراضي بنظام ري مخالف هو 1210 جنيهات للفدان (للموسم الصيفي).

وفي حالة الري من الترع التي تتغذى بالمياه بالرفع بطلمبات حكومية تكون قيمة تبديده ما يلي:

ـ قيمة تبديد المياه لري تلك الأراضي بنظام ري مخالف هو 1140 جنيها للفدان (للموسم الشتوي).

ـ قيمة تبديد المياه لري تلك الأراضي بنظام ري مخالف هو 1815 جنيها للفدان (للموسم الصيفي).

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غرامات الري الترع وزير الري محمد عبد العاطي

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