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"مصر للطيران" تسير 52 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

02:50 م الإثنين 22 مارس 2021
"مصر للطيران" تسير 52 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الإثنين، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها غدًا إلى 52 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل ٣٦ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، لاجوس، أنجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، لندن، دوالا، موسكو، إسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، أديس أبابا، الشارقة، أربيل، أبوظبي، باريس، روما، نيروبي)، و١١ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٥ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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