"نقل النواب" تتفقد مشروع ازدواج طريق جناكليس.. وتستمع إلى المشكلات المواطنين بشأن التعويضات

تفقد وفد برلماني من لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم السبت، محافظة الإسكندرية؛ حيث بدأ بزيارة مشروع ازدواج طريق جناكليس بطول 20 كم، واستمع أعضاؤها إلى المواطنين بشأن نزع الملكية وصرف التعويضات.

ووعد رئيس لجنة نقل البرلمان ببحث الملف باللجنة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع وفقًا للجدول الزمني.