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أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

11:21 م الثلاثاء 02 مارس 2021
أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

سقوط أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر خلال الفترة من الأربعاء 3 مارس حتى الاثنين 8 مارس المقبل.

الأربعاء:

ـ أمطار متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 70% تقريبا، وذلك على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 60% على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية.

ـ فرص أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الخميس:

ـ أمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 40% تقريبا.

- أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 60% تقريبا.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة منم المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

اعتبارا من الجمعة إلى الإثنين يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

سقوط أمطار الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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