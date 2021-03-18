أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

حار نهارا.. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة يصل لـ8 درجات من السبت

03:52 م الخميس 18 مارس 2021
حار نهارا.. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة يصل لـ8 درجات من السبت

الطقس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد من السبت المقبل 20 مارس ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، أن تتعرض البلاد إلى ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من (6-8) درجات ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا معتدل ليلا.

السبت

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الأحد

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الاثنين

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من سيناء.

الثلاثاء

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

واعتبارًا من يوم الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4-5) درجات ليسود طقس معتدل شمالا حار جنوبا نهارا بارد ليلا.​

161796632_1883671528477870_881036501819067652_o

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

الخبر التالى:

قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. أبرز ملامح قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني والمهني
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:توقف الآن.. الصحة: 4 مخاطر للتدخين خلال جائحة كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا