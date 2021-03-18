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فرص أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

07:30 ص الخميس 18 مارس 2021
فرص أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.

كما يسود طقس معتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة، بينما يسود الطقس ليلا بارد على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، على وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا)، وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 13

الإسكندرية 20 13

وادي النطرون 25 13

طنطا 25 13

شبين الكوم 25 13

دمنهور 23 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 14

السلوم 18 10

سيوة 22 10

بورسعيد 22 14

دمياط 21 14

الزقازيق 26 13

المنصورة 24

الإسماعيلية 27 13

السويس 26 14

العريش 20 11

رفح 19 12

رأس سدر 25 13

نخل 25 08

نويبع 28 18

طابا 26 15

كاترين 24 09

الطور 27 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 29 17

مرسى علم 30 15

الفيوم 26 13

بني سويف 27 12

المنيا 28 12

أسيوط 29 13

سوهاج 30 14

قنا 31 13

الأقصر 34 14

أسوان 35 13

إدفو 35 15

أبوسمبل 35 16

الوادي الجديد 34 15

شلاتين 31 17

أبورماد 32 17

حلايب 26 16

رأس حدربة 25 16

أمطار الطقس درجة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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