انتشار الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة (الخميس والجمعة).
وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
الخميس 18 مارس:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
الجمعة 19 مارس:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
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