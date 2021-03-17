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انتشار الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

09:24 م الأربعاء 17 مارس 2021
انتشار الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

شبورة مائية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة (الخميس والجمعة).

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الخميس 18 مارس:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

الجمعة 19 مارس:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.​

شبورة مائية الأرصاد الظواهر الجوية الطقس درجات الحرارة

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