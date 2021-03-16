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أول تعليق من "التعليم" بشأن اعتداء ولي أمر على مديرة مدرسة بالجيزة

09:50 م الثلاثاء 16 مارس 2021
أول تعليق من "التعليم" بشأن اعتداء ولي أمر على مديرة مدرسة بالجيزة

الدكتور رضا حجازي


كتب أسامة علي:
كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تفاصيل واقعة محاولة ولي أمر الاعتداء على مديرة مدرسة بإدارة شمال الجيزة التعليمية، والتي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطعًا مصورًا لأحد أولياء الأمور، أثناء محاولته الاعتداء على مديرة مدرسة داخل مكتبها، لولا تدخل أحد المعلمين بالمدرسة والتصدى له.

وقال "حجازي" لمصراوي إنه فور مشاهدة الفيديو تواصل مع الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، لمعرفة ملابسات الموضوع، كما تواصل مع مديرة المدرسة، مؤكدا أنه تم دعوتها للحضور إلى مكتبه بديوان عام الوزارة لبحث سبل مساعدتها في الحصول على حقها وفقا للقانون.

وشدد على أن الاعتداء على المعلم مرفوض ولن تقبله الوزارة، مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون الخاص بتغليظ عقوبة الاعتداء على المعلم أثناء تأدية عمله.

رضا حجازي حادث اعتداء مديرة مدرسة أولياء الأمور تعليم الجيزة

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