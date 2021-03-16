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وزير الزراعة: قافلة بيطرية مجانية تتوجه إلى جنوب سيناء غدًا

03:50 م الثلاثاء 16 مارس 2021
وزير الزراعة: قافلة بيطرية مجانية تتوجه إلى جنوب سيناء غدًا

السيد القصير وزير الزراعة


قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه ستتوجه غدًا قافلة بيطرية مجانية إلى مدينة شرم الشيخ.

وأضاف القصير أن القافلة ينظمها معهد بحوث التناسليات بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وهيئة الخدمات البيطرية.

وتستمر القافلة لمدة أسبوع؛ لفحص الحيوانات تناسليًّا، وتقدم التشخيص والعلاج باستخدام أحدث التقنيات، والتشخيص المجاني للإبل ضمن فعاليات سباقات الهجن.

يأتي ذلك استكمالًا للزيارة الأخيرة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة جنوب سيناء، وتنفيذًا للقرارات التي أسفرت عنها الزيارة، وتلبية لاحتياجات المحافظة لدفع محاور الارتقاء بالقطاع الزراعي والحيواني.

السيد القصير وزير الزراعة قافلة بريطانية جنوب سيناء شرم الشيخ

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