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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 16 ألف راكب على متن 163 رحلة.. اليوم

01:55 م الثلاثاء 16 مارس 2021
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 16 ألف راكب على متن 163 رحلة.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيستقبل، اليوم الثلاثاء، 81 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 8 آلاف راكب، بينما تغادر المطار 82 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 8 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 163 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة؛ تنقل على متنها 16 ألف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم السلطات بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي مصر للطيران فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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