بارد ليلًا.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات والظواهر الجوية

(مصراوي):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، الثلاثاء الموافق 16 مارس، حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأن تكون الرياح معتدلة.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارًا على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا، وأن يسود طقس مائل للحرارة على جنب سيناء، والرياح نشطة، وطقس دافيء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الظواهر الجوية

شبورة مائية على الطرق الزراعية والطرق السريعة ، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط وشمال سيناء، وأن يسود نشاط الرياح على جنوب سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، جاءت كالتالي:

القاهرة: 24 للعظمى والصغرى 14

الإسكندرية: 19 للعظمى والصغرى 13

طنطا: 23 للعظمى والصغرى 13

بورسعيد: 20 للعظمى والصغرى 14

شرم الشيخ: 28 للعظمى والصغرى 17

بني سويف: 26 للعظمى والصغرى 12

المنيا: 26 للعظمى والصغرى 12

أسوان: 35 للعظمى والصغرى 15

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