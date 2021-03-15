أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بارد ليلًا.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات والظواهر الجوية

09:27 م الإثنين 15 مارس 2021
بارد ليلًا.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات والظواهر الجوية

الطقس

(مصراوي):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، الثلاثاء الموافق 16 مارس، حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأن تكون الرياح معتدلة.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارًا على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا، وأن يسود طقس مائل للحرارة على جنب سيناء، والرياح نشطة، وطقس دافيء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الظواهر الجوية
شبورة مائية على الطرق الزراعية والطرق السريعة ، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط وشمال سيناء، وأن يسود نشاط الرياح على جنوب سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، جاءت كالتالي:

القاهرة: 24 للعظمى والصغرى 14
الإسكندرية: 19 للعظمى والصغرى 13
طنطا: 23 للعظمى والصغرى 13
بورسعيد: 20 للعظمى والصغرى 14
شرم الشيخ: 28 للعظمى والصغرى 17
بني سويف: 26 للعظمى والصغرى 12
المنيا: 26 للعظمى والصغرى 12
أسوان: 35 للعظمى والصغرى 15

اقرأ أيضًا..

- توقعات بتقلبات حادة.. الأرصاد للمواطنين: يمكن تخفيف الملابس في هذا الموعد

الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

الخبر التالى:

​​وزير الطيران يفتتح مركز الخدمات السياحية "عطلات الكرنك"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190924

    عدد المصابين

  • 147234

    عدد المتعافين

  • 11300

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بريميرليج.. وولفرهامبتون وليفربول.. صلاح أساسيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا