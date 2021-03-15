احتفالا بيوم المرأة المصرية.. إطلاق منصة إلكترونية للمنتجات اليدوية للمرأة غدا
كتب- محمد نصار:
تنظم وزارة التنمية المحلية، غدا الثلاثاء، احتفالية كبرى بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى.
يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس.
وتتضمن الاحتفالية إطلاق منصة إلكترونية للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي.
يحضر الاحتفالية مايا مرسي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ونواب المحافظين من السيدات والقيادات النسائية المحلية في وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
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