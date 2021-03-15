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وزيرة الهجرة: المرأة المصرية تستحق تكريمًا خاصًا لما تقدمه من تضحيات

10:22 ص الإثنين 15 مارس 2021
وزيرة الهجرة: المرأة المصرية تستحق تكريمًا خاصًا لما تقدمه من تضحيات

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- مصراوي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المرأة المصرية تستحق تكريمًا خاصًا لما تقدمه من تضحيات مستمرة.

جاء ذلك مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في الفاعلية التي أقامتها جمعية "سيدات أعمال مصر 21" للاحتفال بالمرأة المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر؛ لتكريم عدد من النماذج النسائية المشرفة صاحبات قصص نجاح كبيرة في عدد من المجالات.

وقالت مكرم، بحسب بيان اليوم الإثنين للوزارة، إن المرأة المصرية تستحق تكريمًا خاصًا لما تقدمه من تضحيات مستمرة، وقد أثبتت الفترة الماضية أنها حريصة كل الحرص على وطنها وأسهمت بشكل مباشر في الحفاظ على مصر في أصعب الظروف، حتى قدمت أعظم التضحيات بل وقدمت شهداء ضحوا بأنفسهن من أجل تراب هذا الوطن.

وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية وتؤمن بما تستطيع أداءه في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الهجرة مبادرة "مصرية بـ 100 رجل" للاحتفاء بالنماذج المشرفة للمصريات بالخارج، والاستعانة بخبراتهن وتجاربهن في الترويج لمصر خارجيًا وتصحيح أي صورة مغلوطة عنها، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الوطنية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

نبيلة مكرم المرأة المصرية وزيرة الهجرة

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