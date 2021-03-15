كورونا في 24 ساعة| سيناريوهات الموجة الثالثة و"الصحة" تحذر من تجمعات رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 431 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147234 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

فيديو.. الصحة تحذر المواطنين من التجمعات الأسرية في رمضان

وزارة الصحة: زيادة وتيرة المُقبلين على لقاح كورونا خلال هذا الأسبوع

"لم ندخل الموجة الثالثة بعد".. مسئول بـ"الصحة" يكشف سبب زيادة معدلات إصابات كورونا مؤخرًا

عالم يكشف بيانات متعلقة بإنتاج الأجسام المضادة لدى متعافين من كورونا

لميس الحديدي: الصين أهدت مصر 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"

"أسترازينيكا": لا دليل على أن اللقاح يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم

مسؤول بريطاني: "لا شك" ستكون هناك موجة أخرى من كوفيد-19

أعراضها تضرب الجسم كله.. سيناريوهات الموجة الثالثة من كورونا

الكاتب عماد حسين يعلن إصابته وزوجته وأولاده بفيروس كورونا

فوتشي يدعو أمريكا إلى تجنب أخطاء أوروبا بشأن كورونا

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وزيرة الهجرة: الدولة نجحت في أزمة المصريين العالقين بسبب كورونا

العراق والصين يبحثان الإسراع بتجهيز العراق بالكميات المطلوبة من سينوفارم

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نيويورك تايمز: تجارب اللقاحات في جنوب إفريقيا تمنح بعض الأمل في محاربة سلالات كورونا الجديدة

إسرائيل: تسجيل أكثر من 6000 حالة وفاة بكورونا منذ بداية انتشار الوباء

مسؤول طبي أيرلندي يوصي بتعليق استخدام لقاح استرازينيكا

بعد التعافي من كورونا.. تعرف على الفحوصات الطبية اللازمة

مسؤول أوروبي يؤكد الالتزام بأهداف التطعيم ضد كورونا رغم تأخر شحنات أسترازينيكا

الخفافيش مجددا.. علماء يكشفون فيروسا جديدا مشابها لـ"كورونا"

الجارديان: الموجة الثالثة لكورونا تجتاح أنحاء أوروبا وتدفع باتخاذ قيود جديدة

أفريقيا تتخطى الـ4 ملايين إصابة و107 آلاف وفاة بكورونا

مسؤول بريطاني يرجح حدوث موجة أخرى من كورونا في الخريف

بعد شفائها..أسرة بريطانية تعاني من آثار كورونا لعام