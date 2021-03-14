أمطار ثم ارتفاع الحرارة 9 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لآخر أيام الشتاء

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية بداية من غدا الاثنين حتى الجمعة المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين:

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة بنسبة 20% تقريبا، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 40%.

الثلاثاء:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الأربعاء:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الجمعة:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه بداية من يوم السبت يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء بقين تتراوح من 8 إلى 9 درجات ليسوط طقس حار نهارا بارد ليلا.

ويتبقى أسبوع واحد على انتهاء فصل الشتاء رسميًا وجغرافيًا، وتحديدا يوم 21 مارس الجاري.

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