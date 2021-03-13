نقيب الإعلاميين يكشف موعد خروج وائل الإبراشي من المستشفى (فيديو)

(مصراوي):

كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن أنه تواصل مع الدكتور مجدي عبدالحميد، المدير الطبي بمستشفى زايد التخصصي، والذي أكد له تعافيه تمامًا من كورونا والرئتان في طريقهما للشفاء.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن الإبراشي لا يريد الخروج من المستشفى إلا بعد تماثله للشفاء بشكل كامل، في غضون أسبوع على الأكثر.

وأوضح: "الإبراشي باق في المستشفى بناءً على رغبته حتى التأكد من أن الرئتين تعملان 100%".

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