أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

صور.. مدبولي يلجأ للجلوس على أرضية المنصة لشرح مخطط تطوير القاهرة التاريخية

02:33 م السبت 13 مارس 2021
صور.. مدبولي يلجأ للجلوس على أرضية المنصة لشرح مخطط تطوير القاهرة التاريخية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

مندمجا في شرح مخطط تطوير منطقة الغوري والحفاظ على قيمتها التاريخية وإعادة إحيائها، لجأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الجلوس على أرضية المنصة المعدة لإلقاء كلمات المسؤولين.

دون تكلف أو حرج جلس مدبولي على أرضية المنصة موجها حديثه للمسئولين في الحكومة الجالسين من أمام وحوله على كراسيهم، ليبدأ في شرح مخطط تطوير المنطقة.

وشدد مدبولي، على الأهمية التاريخية والأثرية الكبيرة لمنطقة القاهرة التاريخية والتراث الأثري الموجود بها والمسجل في قائمة التراث العالمي.

جاء ذلك أثناء زيارة تفقدية لرئيس الوزراء وعدد من المسئولين في الحكومة لمنطقة وكالة الغوري والتي تعد من أهم المناطق التاريخية في مصر لما تحتويه من آثار تحكي تاريخا لعصور مختلفة.

390b4787-5697-4dd2-bf5a-74d601dd666c

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تطوير القاهرة التاريخية منطقة الغوري

الخبر التالى:

مدبولي عن تطوير الغوري: "دول بتخترع ليها تاريخ وإحنا عندنا كنز تُرك للإهمال"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189639

    عدد المصابين

  • 146434

    عدد المتعافين

  • 11214

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 67563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اللجنة العليا للفيروسات تجيب على الأسئلة المتداولة حول لقاحات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا