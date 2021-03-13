​​نعيش بالتنفس الصناعي.. كيف علق أصحاب شركات السياحة على تعديل موعد السفر للسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

علق أصحاب شركات السياحة المصرية العاملة في الحج والعمرة، على قرار المملكة العربية السعودية، بتعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 17 مايو المقبل.

وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، إن القرار كان متوقعاً ولا يمثل مفاجأة لشركات السياحة، كون الوقت الحالي يشهد انتهاء شهر رجب وحلول شهر شعبان ولو كان هناك نية لفتح العمرة لكان منذ فترة سابقة.

وأضاف سلطان لمصراوي، بالنسبة للشركات فهي الآن أصبحت تعيش تحت جهاز التنفس الصناعي من كثرت الأعباء والالتزامات منذ أكثر من عام حيث التوقف التام في جميع أنشطة السياحة.

وأشار إلى ضرورة دعم فعلي من الجهات المسؤولة، وإرجاء أي التزامات على الشركات من ضرائب أو تأمينات أو أي مصروفات أخرى، لأن الشركات لن تستطيع الاستمرار في ظل هذه الظروف، مع عمل مبادرة جديدة للسياحة الداخلية

وتكون الشركات فاعل أساسي فيها حتى تستطيع أن تتنفس.

وطالب أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ومالك إحدى الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، الدولة بتوفير اللقاح ومساندة شركات السياحة وبدء العمرة مبكراً خلال الموسم الجديد -"كموسم استثنائي"-.

كما طالب البكري لمصراوي، الدولة بمساندة الشركات في موسم الحج المقبل، وفتح موسم العمرة مبكراً عن كل عام فليكن( استثنائي).

وأشار إلى أن المنشور السعودي، رغم أنه مفتوح للجميع ولم يحدد فئة لكن القرار يشمل الدول العشرين المحظور دخولهم المملكه ومنهم مصر، ما يشير إلى عدم وجود عمرة رمضان هذا الموسم سواء للشركات أو للأفراد بتأشيرات الزيارة أو أي نوع من التأشيرات.

وطالب الدولة بتوفير اللقاح للشركات على نفقتها الخاصة، وذلك بتخصص الكمية المطلوبة لحجاج هذا الموسم حتى تستطيع الشركات تنفيذه بدون معوقات وتبكير موسم العمرة المقبل ليبدأ بعد الحج مباشرة إنقاذا للشركات التي تحملت الكثير.

وتابع البكري: تأثير القرار على الطيران أكبر لأن كده كده مفيش عمرة رمضان، والتأثير على العائلات وأصحاب الأعمال أكتر بكتير لأن الأفراد والعائلات محجوزين في مصر ومش عارفين يرجعو المملكة لأن اللي ليه حق السفر من يعمل في الأعمال الطبية فقط.

من جانبه، كشف حمزة عنبي، صاحب إحدى الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، عن تقديم طلب إلى رئيس للجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية. بشأن اتخاذ خطوة استباقية قبل صدور الضوابط المنظمة للحج حال فتح الموسم بجانب تطعيم الحجاج وموظفي شركات السياحة، وفي انتظار الرد.

وأوضح عنبي لمصراوي، أن هذا القرار يؤكد وجود حج بنسبة 90%، وما يتم في المملكة العربية السعودية من تجهيزات وترتيبات ولقاءات في وزارة الحج السعودية يدل على أن هناك حج، بدليل أن دولة ماليزيا تعاقدت على 40 ألف حاج بشرط التطعيم.

وطالب عنبي، الدولة بتسهيل التطعيم للحجاج على نفقة الشركات الخاصة، مشيراً إلى أن القرار موجود من فترة وهو خاص بالطيران والمواطنين على أن يكون الفتح الشامل يكون يوم 17 مايو المقبل لأن المملكة في الأساس كانت غير فاتحة للمواطنين بالسفر للخارج، وهذا التاريخ يعني فتح كامل ما يعطينا أمل كبير بأن موسم الحج سيعمل.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي اليوم الخميس عن السماح بالسفر وفتح مطارات المملكة بشكل كامل في السابع عشر من شهر مايو المقبل.

وأعلنت المملكة، تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 17 مايو المقبل.