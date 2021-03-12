كورونا في 24 ساعة| 639 إصابة جديدة والصحة العالمية: فعالية اللقاحات لم تتأثر بالتحورات

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 505 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145923 حالة حتى اليوم.

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