أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق مصنع العبور حادث أسيوط الغربي متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

كورونا في 24 ساعة| 639 إصابة جديدة والصحة العالمية: فعالية اللقاحات لم تتأثر بالتحورات

07:00 ص الجمعة 12 مارس 2021
كورونا في 24 ساعة| 639 إصابة جديدة والصحة العالمية: فعالية اللقاحات لم تتأثر بالتحورات

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 505 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145923 حالة حتى اليوم.

"الصحة السعودية": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة
الاتحاد الأوروبي يجيز الاستخدام الطارئ لـ"جونسون آند جونسون" ضد كورونا
الصحة العالمية: فعالية لقاحات كورونا لم تتأثر بالتحورات
جلطات دموية.. لماذا علّقت الدنمارك لقاح "أسترازينيكا" المُضاد لكورونا؟
تحذير ألماني من بدء موجة كورونا الثالثة.. والفيروس يواصل الانتشار عالميا
رئيس الوزراء العراقي يوجه بدعم الشرائح الفقيرة في ظل جائحة كورونا
لماذا قد يكون فقدان حاسة الشم "بداية" للإصابة بأمراض أخرى غير كوفيد-19؟
كورونا حول العالم: ارتفاع الإصابات إلى 118 مليونا و6 آلاف و153 حالة
مع ارتفاع إصابات كورونا.. خبراء برازيليون يحذرون من انهيار المستشفيات
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى
كبير مسؤولي مكافحة الأمراض بألمانيا: الموجة الثالثة من إصابات كورونا بدأت بالفعل
في ذكرى ظهور كورونا في أمريكا.. فاوتشي: لا تستهينوا أبدا بالفيروس
كندا تكرم ضحايا كوفيد-19 بعد عام من إعلان الجائحة
بعد تعليقه بـ4 دول أوروبية.. فرنسا تكشف موقفها من التطعيم بأسترازينيكا
العراق: دخلنا مرحلة تفشي الوباء
تركيا تسجل 63 وفاة و14 ألف إصابة جديدة بكورونا
استقالة وزير الصحة السلوفاكي بسبب تعامله مع جائحة كورونا
الديوان الملكي السويدي يعلن إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها بفيروس كورونا
وزير الخارجية الفرنسي يعزل نفسه 7 أيام بعد مخالطة مصاب بكورونا

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كورونا في 24 ساعة

الخبر التالى:

اليوم.. مصر للطيران تسير 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189000

    عدد المصابين

  • 145923

    عدد المتعافين

  • 11169

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 94563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:41 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا