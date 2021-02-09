"الثقافة" توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة الأرثوذكسية

يستعد المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق؛ لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتصوير وتوثيق عروض المسرح الكنسي إلى جانب مشاركة أسقفية الشباب بالكنيسة برعاية الأنبا موسى في نشاط مجلة المسرح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بضرورة توثيق وحفظ التراث المسرحي المصري.

وقالت عبدالدايم، إن البروتوكول يأتي ضمن جهود وزارة الثقافة لرعاية مختلف ألوان الإبداع الهادف إلى نشر التنوير في مختلف أرجاء الوطن.