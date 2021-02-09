أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

"الثقافة" توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة الأرثوذكسية

10:59 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
"الثقافة" توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة الأرثوذكسية

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

يستعد المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق؛ لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتصوير وتوثيق عروض المسرح الكنسي إلى جانب مشاركة أسقفية الشباب بالكنيسة برعاية الأنبا موسى في نشاط مجلة المسرح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بضرورة توثيق وحفظ التراث المسرحي المصري.

وقالت عبدالدايم، إن البروتوكول يأتي ضمن جهود وزارة الثقافة لرعاية مختلف ألوان الإبداع الهادف إلى نشر التنوير في مختلف أرجاء الوطن.

المركز القومي للمسرح الكنيسة الأرثوذكسية إيناس عبدالدايم

الخبر التالى:

نشأت الديهي يرد على صحفي إسرائيلي: تكذبون كما تتنفسون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا