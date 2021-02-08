18 طابقًا.. محافظة القاهرة ترفض طلب تصالح عقار لمخالف في عين شمس
(مصراوي):
رفضت محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، طلبًا للتصالح خاص عقار مخالف في حى عين شمس، لعدم مطابقته اشتراطات التصالح الخاصة في القانون.
وأعلن حي عين شمس برئاسة اللواء ماهر هاشم، رفض التصالح وكتب على واجهة العقار "تم رفض التصالح للعقار".
من ناحية أخرى، توقف هدم العقار عند الطابق العاشر، بينما يصل ارتفاعه إلى 18 دورًا، كما تم هدم وتكسير الواجهات بالكامل ومن المقرر أن يتم استكمال أعمال الهدم بعد رفض التصالح.
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