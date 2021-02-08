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وزير الأوقاف يكرم الناجحين في مسابقة الخطيب المتميز

04:15 م الإثنين 08 فبراير 2021
وزير الأوقاف يكرم الناجحين في مسابقة الخطيب المتميز

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الخطابة أحد أهم فنون القول، وضروب البيان، ووسائل التأثير، وهي أقدم الفنون الأدبية وأوسعها انتشارًا.

جاء ذلك خلال لقائه بالناجحين بمسابقة الخطيب المتميز اليوم الاثنين 8 فبراير، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف ، والتي تم عقدها بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الذي تم توقيعه يوم الاثنين 11/ 1/ 2021م

وأكد على أهمية إعداد الخطيب للموضوع إعدادًا جيدًا، مع ترتيب الأفكار، والاتزان في الحركة، وسلامة اللغة، وصحة العبارة وبراعة الاستهلال، وحسن الختام

ولفت إلى أن الخطابة علم له أصول وقواعد وهناك آلية لبناء الخطبة تحتاج إلى تأهيل وتدريب، ويجب أن تقدم فكرًا جديدًا ويكون قابلًا للتطبيق.

من جانبهم أكد الناجحون في مسابقة الخطيب المتميز أن هذه المسابقات في أعلى درجات النزاهة والشفافية، تتسم بالحيادية المطلقة في الاختيار بين المتسابقين.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسابقة الخطيب المتميز

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