براتب يصل لـ8 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 4219 فرصة عمل للشباب والبنات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توافر 4219 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 8000 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال 59 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات وذلك خلال شهر فبراير الجاري.

وقال وزير القوي العاملة، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة نصف شهرية، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg

"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والبحيرة ، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير الماضي في النشرة السابقة وعددها 330 فرصة عمل.

وأضاف سعفان، أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تشمل 100 مندوب توزيع و500 مراقب جودة، و1500 مشغل، و21 مهندس براتب يصل لـ 4350 جنيها، و3 مهندس ميكانيكي براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 8 آلاف جنيه، و 3 فنى جودة براتب بصل لـ 6 آلاف جنيه بمصنع بمنطقة 6 أكتوبر بمجمع سي بي سي الصناعي.