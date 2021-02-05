حدث ليلاً| السيسي يزور الكلية الحربية وكشف ملابسات فيديو سحل "سيدة الهرم"

كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-532 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 299 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131211 حالة حتى اليوم.

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-لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع "6 أكتوبر" في الاتجاهين غدا

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غلق جزئي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع 6 أكتوبر في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام وذلك من يوم الجمعة الموافق 5/2/2021 وحتى يوم الأحد الموافق 7 /2/2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور

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-بقيمة 13 مليار دولار.. "العناني" لـ"النواب": 2019 الأعلى دخلا في السياحة

قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، إن عدد السياح الزائرين لمصر عام 2018 كان 13 مليون سائح بعد أن كان 11 مليون في 2010، مضيفًا :"ولكن للأسف ظهرت أزمة كورونا وكان هبوط كبير".

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-القطاع الاقتصادى بالوطنية للإعلام: ضخ ١٥ مليون جنيه بالبنك لصرف مستحقات نهاية الخدمة

أكد مصدر مسؤول بالقطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام، أن إجمالى تكلفة صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٨ هى ٥٦ مليون جنيه.

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-شركاء التنمية يشيدون بموافقة الحكومة المصرية على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

أعرب كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوربي في القاهرة عن سعادته بدعوته للمشاركة في هذا الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، وبالشراكة والتعاون القائم بين أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وسعيهم الحثيث والمستمر لمواجهة المشكلة في مصر.

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-تحسن الجو واستمرار الأمطار على هذه المنطقة.. بيان جديد من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر تحديثات التنبؤات الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، تشير إلى أن شمال البلاد، تشهد تحسنا في الأحوال الجوية وتبقي فرص الأمطار قائمة على سيناء.

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-"ماشي بمسكن".. حملة لطلاب كلية الإعلام للتوعية بأضرار المسكنات ومخاطرها

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بكلية إعلام جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة وإعلان حملة اجتماعية تحت عنوان "ماشي بمسكن" وتحت شعار " بالمسكن المرض هيتمكن" تهدف إلى التوعية بأضرار المسكنات ومخاطرها مثل قرح المعدة والفشل الكلوي ونزيف الكبد وعرض حلول بديلة ليها مثل التدليك الصيني والوخز بالإبر.

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-الأمن يكشف ملابسات فيديو سحل "سيدة الهرم"

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى بشأن سحل سيدة ونجلها بمنطقة الطالبية.

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-بعد تثبيت الفائدة.. هل يستمر البنك الأهلي في طرح الشهادة البلاتينية الثلاثية بفائدة 11 %؟

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات لمصراوي، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك، قررت اليوم الخميس، استمرار الشهادة البلاتينية ذات آجال ثلاث سنوات بسعر عائد ثابت 11%؜ سنويا ويصرف العائد شهريا.

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-تحالفات مرتقبة وقرار بشأن اليمن وتجاهل الاتفاق النووي.. بايدن يحدد سياسته الخارجية

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ملامح سياسته الخارجية، خلال فترته الرئاسية، والتي تمحورت حول ما وصفه بـ"إعادة الولايات المتحدة لالتزاماتها الدولية".

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-برلماني يطالب بسرعة خروج لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المستلزمات الطبية

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية للأطقم الطبية على أدائها في مواجهة فيروس كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بدور وزارة الصحة في نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي نظمتها مصر.

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-استقبلنا ثالث شحنة لقاح كورونا.. كل ما قالته وزيرة الصحة بمجلس النواب

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، جهود الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب.

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-بالأرقام.. المصري الديمقراطي يكشف حجم التعديات على ممتلكات "الحديد والصلب"

أوضح الحزب المصري الديمقراطي إنه يجب مناقشة استجوابه المقدم بشأن تصفية شركة الحديد والصلب، مشيرا إلى أن البرلمان السابق كان قد أخذ عليه عدم مناقشة استجوابات خلال دورته التشريعية.

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-أمطار متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، مع رياح نشطة على كافة الأنحاء.

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-رئيس "سياحة النواب": نطالب بقوانين لمناهضة حرق الأسعار

أشادت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمجهودات وزارة السياحة، مطالبة ببذل مزيد من الجهد للاستغلال الأمثل لمبادرة البنك المركزي.

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-بابا الفاتيكان يشكر شيخ الأزهر على وثيقة الأخوة الإنسانية: صديقي وشريكي في التحديات والمخاطر

توجه قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بجزيل الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جهوده في إطلاق وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، قائلا: "هو أخي وصديقي وشريكي في التحديات والمخاطر"

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-برلماني لوزير السياحة: زيادة أسعار العمرة حرم البسطاء من أداء المناسك

قال النائب تامر عبدالقادرعضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الخميس، إن زيادة أسعار العمرة العام الماضي حرم البسطاء من أداء المناسك، مطالبًا بضبط أسعار العمرة العام الحالي ومعاقبة الشركات المخالفة والمتحفظ عليها.

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-رئيس صحة النواب: المنظومة الصحية في مصر لم تهتز بفضل القيادة السياسية والوزارة

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقوم آداء الحكومة في ملف الصحة، متابعا: صحة المواطن المصري أغلى ما نملك.

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-مدبولي يشيد بجهود الصحة في نشر الوعي بين المواطنين عبر التواصل الاجتماعي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضت خلاله جهود الوزارة في تفعيل دور منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز إنجازات المبادرات الرئاسية الصحية، ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وإرشادات التوعية اللازمة لمكافحة العدوى به، وكذلك خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما عرض التقرير جانباً من ردود أفعال المواطنين الإيجابية تجاه الخدمات الطبية المقدمة.

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-"ما تقوليه حبر على ورق".. هجوم برلماني على وزيرة الصحة ومطالبات بلجنة تقصي حقائق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات برلمانية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

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-خاص| موسى عمران رئيسا لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك

قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتولي الدكتور محمد موسى عمران مستشار وزير الكهرباء رئاسة جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

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-فيديو.. السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية

نشرت الصفحة للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو من تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، للكلية الحربية برفقة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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-واشنطن تدين اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن إدانته "للاغتيال الشنيع" للناشط اللبناني لقمان سليم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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-مجلس الأمن يعرب عن قلقه العميق لإعلان حالة الطوارئ في ميانمار

عبر مجلس الأمن الدولي عن "قلقه العميق" لإعلان حالة الطوارئ المفروضة في ميانمار من جانب الجيش، والاحتجاز التعسفي لنواب برلمانيين من بينهم مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وآخرون.

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-نيويورك تايمز: الكشف الآثري الأخير في الإسكندرية يعزز جهود مصر لجذب السياح

سلطت صحيفة "نيويوك تايمز" الأمريكية الضوء على الكشف الآثري الأخير بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار جهود الدولة المصرية المتضافرة لجذب المزيد من الزوار لتعزيز قطاع السياحة في البلاد.

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-نتنياهو يدرج عضوا مسلما بقائمة حزب الليكود في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

أعلن حزب الليكود القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سوف يدرج اول عضو مسلم بالحزب في القائمة التي سوف يخوض بها الانتخابات البرلمانية.

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-مجلس الأمن يوافق على بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا ودعا إلى تقديم تقارير مستمرة.

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-السلطات العراقية تقوم بإخلاء39 حاوية تضم مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر

ذكرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق اليوم الخميس، أنها تمكنت من إخلاء مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة( التي تقع على مسافة 550 كيلومترا جنوب العاصمة بغداد).

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-أول تعليق من السعودية على خطاب بايدن حول سياسة واشنطن الخارجية

أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بما جاء في مؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول التزام الولايات المتحدة بالتعاون للتصدي للتهديدات ضد المملكة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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-ماكرون يدعو الصين لمزيد من الشفافية بشأن جرعات لقاح كورونا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين لمزيد من الشفافية مع العلم الكامن وراء لقاحات فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

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