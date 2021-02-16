السيسي: الهدف من المعارضة تحسين حياة الناس.. ونقبل النقد بشرط
كتب- مصراوي:
قال الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي، إن فيه مجال حقوق الإنسان يتم النظر إلى الحقوق السياسية فقط.
وأضاف السيسي خلال افتتاح مجمع طبي في الإسماعيلية: فيه مجال حقوق الإنسان، بننتبه للمسار السياسي فقط، وأنا مع إن من حق الناس تعترض.
وتابع: الهدف من التعبير عن الرأي، هو تحسين أحوال الناس وحياتهم، مش المعارضة للمعارضة، بتتكلم عشان تقولك خلي بالكم بصوا هنا، بنقبل الأمر ده، بس بشرط، يبقى فاهم هو بيقول إيه، لإن لو الدولة جادة في مواجهة تحدياتها، هيخفف العبء على الرأي والمعارضة.
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