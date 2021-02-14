وزير التعليم: توفير لقاح كورونا لجميع العاملين في المنظومة التعليمية

كتب– أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم توفير لقاح كورونا لجميع العاملين في المنظومة التعليمية قريبًا.

وأضاف شوقي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أنه سيتم توفير لقاح كورونا للعاملين بالمنظومة التعليمية مع فئات أخرى، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

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