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اليوم.. وزير الأوقاف يشارك محافظة الدقهلية عيدها القومي

01:57 ص الجمعة 12 فبراير 2021
اليوم.. وزير الأوقاف يشارك محافظة الدقهلية عيدها القومي

الدكتور محمد مختار جمعة

يشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة محافظة الدقهلية عيدها القومي اليوم الجمعة، ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر – في مدينة المنصورة.

يلقي الوزير خطبة الجمعة بمسجد النصر الكبير بشارع الجيش بالمنصورة، كما يفتتح مسجد الرحمة بقرية بشلا مركز ميت غمر وميدان فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بمدينة ميت غمر ومسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضا مركز تمى الأمديد.

وتفتتح وزارة الأوقاف (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا الجمعة القادمة 12/ 2/ 2021م (بإذن الله تعالى)، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية، وهي:

ـ مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوين

ـ مسجد العمدة - كفر الحطية - شربين

ـ مسجد منشية أبو الفتوح - بلقاس

ـ مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمي الأمديد

ـ مسجد الرحمة - عزبة البنك -كفر شرف

ـ المسجد الكبير - قائم العبد – جمصة

ـ مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر​

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف الدقهلية

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