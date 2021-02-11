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نائب بـ "الشيوخ": حياة كريمة ترسخ لقيم التكافل وتحث على تزكية النفس

02:05 م الخميس 11 فبراير 2021
نائب بـ "الشيوخ": حياة كريمة ترسخ لقيم التكافل وتحث على تزكية النفس

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور يوسف عامر، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة.

وأضاف عامر، في بيان له، الخميس، أن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي جديدة، جديدة وربما لم تحدث في العصر الحديث، وترسخ لقيم التكافل والتراحم، وتحث على تزكية النفس.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن المبادرات تعكس مدى اهتمام الرئيس بالقرى والنجوع والفئات الأكثر احتياجا، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس يحرص كل فترة على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لكل المواطنين، وكان آخرها المشروع القومي لتطوير الريف، بما يؤدي إلى تغيير وجه القرى المستهدفة تماما.

وأكد عامر، على أن مبادرة حياة كريمة تسعى إلى توفير ظروف معيشية ملائمة لتنمية الإنسان، انطلاقا من استراتيجية الرئيس السيسي لبناء الإنسان المصري.​

مجلس الشيوخ حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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