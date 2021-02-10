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الرئيس السيسي يتسلم رسالة من نظيره العراقي

02:36 م الأربعاء 10 فبراير 2021
الرئيس السيسي يتسلم رسالة من نظيره العراقي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية العراق نقل للرئيس رسالة من الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي فؤاد حسين العراق عباس كامل

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