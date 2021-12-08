حدث في 8 ساعات| موعد استقرار الطقس ونصائح عاجلة من الصحة لتجنب مضاعفات الرياح والأتربة

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، حضور الرئيس السيسي، فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي ومؤتمر "الإيسيسكو"، وإعلان هيئة الأرصاد موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونصائح عاجلة من وزارة الصحة لتجنب مضاعفات موجة الرياح المحملة بالأتربة، وإعلان نقابة الصحفيين أسماء نتيجة لجنة قيد تحت التمرين بالنقابة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: