شيخ الأزهر: التفريط في تطعيم الأبناء ضد شلل الأطفال إثم

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الاسلام بني على اليسر ورفع الحرج، وجاءت الأحكام لمراعاة حالة المكلفين.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الدوري الثامن للمجلس الاستشاري الإسلامي، الأربعاء، بمقر المشيخة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أن معطيات الواقع المتجدد تؤكد أن عالِم الأمس ليس كعالم اليوم، ولذا على الفقيه أن يتيقن ذلك.

وأشار إلى أن الدين صالح لكل زمان ومكان، ومن دلائل ذلك عند ظهور فيروس كورونا وضبط حركة الناس، صدرت فتاوى من المؤسسات الدينية يسرت على الناس حياتها.

وتابع:"أجدد الدعوة في جميع أنحاء العالم للاستجابة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وهو واجب شرعى على أولياء الأمور، مشددًا على أنه من يفرط في عملية التطعيم آثم.

يستضيف الأزهر الشريف فعاليات الاجتماع السنوي الثامن للفريق الاستشاري الإسلامي، ويشارك عدد من الشخصيات الدولية من ‏السعودية والهند وباكستان والكويت وعمان والصومال وممثلي ‏اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية.