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وداعا للعاصفة الترابية.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار

09:00 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
وداعا للعاصفة الترابية.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار

العاصفة الترابية

كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار الحالية في الطقس.

موعد تحسن الطقس

قالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021 وحتى الاثنين 13 ديسمبر 2021 تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

طقس الخميس والجمعة

- شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ارتفاع حرارة اعتبارا من السبت 11 ديسمبر

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع من جديد بداية من يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات مئوية.

شبورة مائية صباحا

تنتشر شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.​
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العاصفة الترابية موجة عدم الاستقرار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية

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