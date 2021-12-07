القوى العاملة: صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، 29 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 151 من راغبي العمل، وتوفير 43 فرص عمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية استخرجت 36 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 6 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة شكوى للقضاء، وحفظ أخرى، و3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 124 ألفاً و 789 جنيه لـ 59 عاملاً من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3355 عاملاً من المسجلين بواقع مليون و 677 ألفاً و 500 جنيه.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 213 منشأة ، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 6 محاضر منشأة مخالفة، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين حضرها 25 عامل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش على 50 منشأة، أسفر عن تحرير 12 محضر، والقيام بـ 3 حملات تفتيشية، وعمل 10 قياسات ميدانية، وبحث 3 شكاوى.

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية ، ببدء التدريب المهني لـ 15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، وعمل دورة تدريبية بجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان ( مركز الداخلة ) لـ 15 متدربة، وكذلك بدء دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ 15 متدرب، ومهنة المشغولات اليدوية بجمعية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لـ 15 متدربة، فضلاً عن تنفيذ 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، والتوصيلات الكهربائية، والسباكة الصحية لـ 30 متدرباً ومتدربة بقرية الجزائر ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.